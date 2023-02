Schmidt: «Sentíamos que era uma questão de tempo até marcarmos. Não havia como não ganharmos este jogo»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt diz que o segredo para a vitória do Benfica frente ao Boavista (), na noite desta segunda-feira, esteve sobretudo na capacidade que a equipa teve em confiar na sua capacidade e esperar pelo momento certo para visar a baliza adversária."Segredo da vitória? Confiarmos em nós mesmos. Hoje foi um pouco diferente dos jogos anteriores. Tivemos de esperar, de ter paciência, também porque o Boavista esteve bem. Penso que começámos muito bem a primeira parte, mas depois perdemos um pouco o ímpeto e não fomos capazes de criar oportunidades perto e dentro da grande área adversária. Ainda assim, conseguimos criar chances de golo, mas penso que depois do intervalo fomos mais incisivos, mais agressivos e criámos muitas oportunidades. Sentíamos que era uma questão de tempo até marcarmos. Depois do 1-0, sofremos o 1-1, mas mesmo nesse período mostrámos uma boa atitude, ofensiva. No final, não havia como não ganharmos este jogo. Os jogadores estiveram muito motivados, aceleraram o ritmo do jogo e no final ainda marcámos mais dois golos e penso que merecemos a vitória."