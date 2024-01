Schmidt sobre a Taça de Portugal: «Adoro esta competição porque jogamos sempre contra vencedores»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt revelou esta quarta-feira, após a vitória sobre o Sp. Braga () nos oitavos de final da Taça de Portugal, ser fã dos jogos de Taça e, em especial, do formato da Prova Rainha em Portugal."Na Taça tens de estar sempre preparado para cada eliminatória e para os próximos adversários. Adoro a Taça, um verdadeiramente gosto desta competição porque jogamos sempre contra vencedores. A próxima equipa que iremos defrontar será uma que já conta com três, quatro ou cinco vitórias na prova, dependendo de onde começaram. Mas no final haverá apenas uma equipa invencível que será a grande vencedora. Tal como já tive oportunidade de dizer anteriormente, vamos seguir com humildade à espera do resultado do sorteio. Depois, teremos de estar preparados para os quartos de final."