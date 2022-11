Schmidt sobre Enzo: «Está a desfrutar no Benfica. Não me parece que esteja aberto a sair do clube»

A carregar o vídeo ...

Depois de ter falado na 'flash interview' sobre Enzo Fernández , Roger Schmidt voltou a fazê-lo na conferência de imprensa posterior ao jogo com o Penafiel, voltando a confessar que não teme perder o jogador no mercado de inverno."Primeiro de tudo estou muito feliz por ele e pelo Nico [Otamendi], por terem ganho e terem a chance de se apurar para a ronda seguinte. Acho que merecem. O Enzo marcou um golo importante, já o vi e estou muito feliz por ele. Espero que tenha a chance de jogar de início. Quanto ao futuro, já respondi a essas questões noutras conferências de imprensa. O Enzo está no clube certo, para o seu desenvolvimento foi bom vir para o Benfica. É um jogador muito bom, que assume muita responsabilidade, mesmo sendo tão jovem. Acho que está a desfrutar cada momento no Benfica, por isso não me parece que esteja aberto a sair do clube", declarou.