Schmidt sobre Gonçalo Guedes: «Objetivo passa por dar-lhe minutos mas sem sobrecarregá-lo»

Reconhecendo a importância que Gonçalo Guedes tem para a equipa, Schmidt salientou esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Real Sociedad para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a necessidade de o avançado internacional português ir regressando aos poucos aos jogos sem, com isso, ficar sobrecarregado. "O objetivo é deixá-lo em condições de poder voltar a jogar ao seu melhor nível. O tempo dele aqui não tem sido fácil. Veio do Wolverhampton, onde não jogou muito, depois esteve muito bem no início aqui no Benfica. Depois lesionou-se, teve alguns problemas com o joelho, mas nós prolongámos o contrato de empréstimo dele no último dia do mercado de transferências. Agora está preparado para jogar, mas claro que ainda precisa de mais minutos e jogos para ir melhorando e tornar-se cada vez mais preparado. É um jogador importante para o Benfica, mas o objetivo agora passa por dar-lhe minutos mas sem sobrecarregá-lo", disse o técnico alemão.