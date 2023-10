Schmidt sobre Gonçalo Guedes: «Se jogar mais poderá ser uma opção muito boa lá na frente»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt não escondeu a importância de entrar a vencer na Allianz Cup, apesar de o treinador do Benfica considerar que esta não é uma competição altamente importante no calendário português. Sobre Gonçalo Guedes, que hoje regressou à titularidade frente ao Arouca, o técnico alemão mostrou-se contente com o regresso que o avançado tem feito após recuperar de lesão que o afastou por um longo período.



"O melhor foi que nós conseguimos os três pontos. Quando iniciámos uma nova competição, tudo bem que esta poderá não ser a mais valiosa, mas ainda assim é uma prova em que estamos inseridos e queremos conquistá-la. Os primeiros jogos acabam por ser importantes e creio que os jogadores hoje estiveram bem, daí estar satisfeito. Também estou contente com jogadores como o Gonçalo [Guedes], que vem de lesão e foi um longo caminho para ele voltar a jogar. Já jogou na Taça, nos Açores, entrou ao intervalo, e hoje somou mais 60 minutos. Mostrou a sua qualidade. É um jogador com poderio físico e qualidades futebolísticas. Mas creio que o mais forte nele é que é muito bom nos timings, nas demarcações nas costas da defesa, a pedir a profundidade e a bola aos colegas. Se jogar mais, e os companheiros se habituarem a ele, poderá ser uma opção muito boa para nós lá na frente. É um jogador com experiência ao mais alto nível. Temos de prepará-lo, uma vez que neste momento ainda não está no seu melhor, o que para já é impossível, mas estamos muito felizes por vê-lo regressar aos relvados", atirou, em conferência de imprensa.