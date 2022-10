Schmidt sobre Henrique Araújo: «Acreditamos muito nele e é por isso que está aqui connosco»

A carregar o vídeo ...

Henrique Araújo é uma das novidades da convocatória de Roger Schmidt para a deslocação ao terreno do Paris SG. Em declarações na conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, já na capital francesa, o treinador alemão do Benfica sublinhou as qualidades do jovem avançado, que está nos planos da equipa principal para o resto da temporada, como fez questão de frisar.



"Ele tem estado muito bem esta temporada, temos trabalhado sobre isso. Penso que o Henrique [Araújo] é um grande jogador, um grande talento. Já demonstrou isso mesmo no final da última temporada, que também pode estar no onze inicial do Benfica. O nosso objetivo comum é que ele evolua da melhor forma possível. Temos deixado que ele jogue na equipa B para ir somando minutos, mas estamos convencidos da qualidade que tem e acreditamos muito nele. E é por isso que está aqui connosco hoje e também é opção para amanhã, dependendo que iremos precisar amanhã durante o jogo. Mas ele é um grande jogador e estamos a contar com ele para esta temporada. Isso é muito claro", disse o técnico.