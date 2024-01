Schmidt sobre Marcos Leonardo: «Ainda não está pronto para ser titular»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt acredita que, apesar do excelente início no Benfica, Marcos Leonardo ainda terá de esperar para sonhar com a titularidade.



O DISCURSO DE ROGER SCHMIDT SOBRE ESTE TEMA NA ÍNTEGRA:



"Temos uma excelente concorrência [na frente] e eu gosto disso. Com o Petar, Marcos e o Arthur e também, esperemos que dentro de uma ou duas semanas, com o Casper, quero que todos eles se motivem a darem o seu melhor todos os dias. Na minha opinião, o Marcos ainda não está pronto para ser titular devido a alguns problemas físicos. Está há 10 dias connosco, já fez dois jogos e está pronto para jogar 20-30 minutos e ainda assim influenciar a equipa de uma forma positiva. Mas para colocá-lo entre os titulares, com este tipo de futebol praticado, creio que ainda vamos precisar de mais algum tempo. Estou feliz por ele estar aqui, por estar a marcar, porque também é muito bom para a sua confiança. É uma ótima pessoa, um jogador muito bom e estamos muito felizes por ele estar connosco. Mas será preciso um pouco de paciência com ele."