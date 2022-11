Schmidt sobre Paulo Bernardo: «Há muita concorrência nessa posição, às vezes precisas de alguma paciência»

A carregar o vídeo ...

Diante do Penafiel, Paulo Bernardo foi lançado a 13 minutos do final e voltou a jogar pela equipa principal depois de uma longa ausência. Confrontado com a situação do médio no plantel principal, Roger Schmidt elogiou a sua qualidade e revelou o que o jovem precisa para se afirmar.



"Acho que o Paulo é um jogador muito bom. Tem estado bem nos treinos, mas para ele a situação não é fácil, porque temos o Tino, o Enzo, o Fredrik [Aursnes], Chiquinho também. Há muita concorrência nessa posição, mas ainda assim às vezes precisas de alguma paciência. Ainda é um jogador jovem, está sempre motivado e pronto a jogar pela equipa B. Acho que a situação na primeira equipa, claro que não está satisfeito, mas continua a estar muito positivo e motivado. O nosso objetivo é deixá-lo pronto para a equipa principal, não se trata de não acreditar na sua qualidade. Mas às vezes é assim para os jovens", declarou o alemão.