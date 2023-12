Schmidt sobre Rafa: «Sei que, se ele sair, quererá fazê-lo como campeão e com troféus»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre as declarações de Rafa na flash-interview da BTV no final do Benfica-Famalicão, Roger Schmidt disse, com alguns sorrisos pelo meio, que a saída do internacional português ainda não é um dado adquirido.



"Uma coisa eu tenho 100% certeza: não há um único jogador que esteja a jogar muito que vá deixar o Benfica em janeiro. Disso eu tenho 100% a certeza. Talvez o Rafa saia no final da temporada, ele ficará sem contrato nessa altura e temos de estar à espera que isso possa eventualmente acontecer. A decisão creio que ainda não está totalmente tomada. O Rafa é um jogador e um ser humano muito honesto, mas aquilo que fará no final da temporada será inteiramente uma escolha dele. Talvez saia. Fiquei muito feliz por ele ter ficado no último verão porque também existia na altura essa possibilidade. Mas no final ficou e eu fiquei muito feliz por ele ter tomado essa decisão. Estamos a desfrutar todos os dias que ele está connosco e assim será até ao final da temporada. Sei que, se ele sair, quererá fazê-lo como campeão e com troféus e talvez depois dizer adeus [aos adeptos] e iniciar um novo capítulo na sua carreira. Vamos ver o que irá acontecer. Sei que neste momento não é nada certo e estamos focados no que resta da temporada", atirou, na conferência de imprensa no final da partida no Estádio da Luz.