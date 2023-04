Schmidt: «Temos de acreditar no que somos capazes de fazer em campo»

A carregar o vídeo ...

Apesar de o Benfica estar numa situação "complicada", Roger Schmidt acredita que os seus jogadores são capazes de amanhã [quarta-feira] realizarem uma boa exibição contra o Inter Milão e virarem a eliminatória a favor das águias, que perderam por 2-0 na primeira mão, na Luz.



"Sim, tem razão. Teremos de marcar golos, caso contrário estaremos de fora da Liga dos Campeões. Penso que durante esta temporada já demonstrámos muitas vezes, quer nos jogos do campeonato, na fase de grupos ou nos playoffs da Liga dos Campeões, que temos a capacidade de marcar golos, seja nos jogos fora ou em casa. Mas também em jogos importantes. Na última semana também conseguimos criar boas oportunidades para marcarmos golos, em casa, mas no final não conseguimos. Para amanhã, precisaremos de estar taticamente equilibrados. É claro que teremos que atacar, mas também é algo que faz parte do nosso estilo de jogo, mas temos de cuidar da nossa defesa também. Mas esta situação, com o 2-0 para eles, com a experiência e qualidade que os jogadores do Inter têm, é muito perigoso. Se eles marcarem ficámos numa posição muito complicada. Temos de esperar pela história do jogo. Temos de ter sabedoria em termos táticos. Na última semana perdemos uma grande oportunidade para conseguirmos, na nossa casa, um resultado melhor. Agora temos de aceitar e acreditar no que somos capazes de fazer em campo. Não temos de jogar apenas com motivação, temos de ter a mente limpa e voltar a um desempenho coletivo top, top, top. Amanhã é o momento para mostrarmos isso. Caso contrário, estaremos de fora da Liga dos Campeões", disse o técnico, na conferência.