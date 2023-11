Schmidt: «Temos de começar a ganhar jogos, caso contrário a fase de grupos acaba para nós»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt assumiu a vontade de querer continuar na Liga dos Campeões, apesar da posição delicada em que o Benfica se encontra à 4.ª jornada da fase de grupos, depois de ter perdido os três primeiros jogos. "Depende sempre do adversário. Para mim é sempre o mesmo: temos de respeitar o nosso oponente, de estar preparados para qualquer que seja a abordagem tática do adversário, mas também temos de acreditar em nós mesmos. É o que nós fazemos sempre. Sabemos que a Real Sociedad é uma equipa muito boa, que tem estado muito bem nos últimos anos, têm um bom ritmo e todos os jogadores estão disponíveis para começar de início. São um bom adversário. Já o demonstraram na Liga dos Campeões, mas também no seu campeonato. Ainda assim, acreditamos na nossa capacidade e temos a confiança de que quando jogamos ao mais alto nível que podemos ganhar os jogos, independentemente do local onde jogamos. Esse é o nosso objetivo. Penso que não temos de falar sobre a nossa situação no grupo porque neste momento não está nas nossas mãos. O que temos de fazer é focar já neste jogo e começar a ganhar jogos, caso contrário a fase de grupos acaba para nós. Queremos continuar. É verdade que perdemos os três primeiros jogos, mas queremos estar focados e trabalhar duro para continuarmos nesta competição. Amanhã temos de demonstrar isso mesmo", atirou o técnico alemão, na conferência de imprensa desta terça-feira, na véspera do jogo com a Real Sociedad.