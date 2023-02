Schmidt: «Temos de ganhar em jogos como o de hoje, mesmo que nem tudo seja perfeito»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt sublinhou, em declarações na conferência de imprensa no final da partida na Luz, a importância da conquista dos três pontos na receção ao Boavista ()."Tal como disse, nem tudo hoje correu de forma perfeita: o adversário marcou na primeira oportunidade que teve, nós falhámos o penálti e outras grandes oportunidades, tanto na primeira como no início da segunda parte. Em jogos como este, temos de ganhar, mesmo que nem tudo seja perfeito. Os jogos bons, aqueles em que marcámos cedo e decidimos o jogo no seu decorrer, são partidas que certamente vamos ganhar. Mas jogos como o de hoje são um desafio e nós mostrámos que estamos preparados para disputá-los."