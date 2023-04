Schmidt: «Temos de mostrar uma atitude de campeões, que somos capazes de gerir esta sequência de derrotas»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt sublinhou a importância de a equipa mostrar agora uma atitude "de campeões" para o que falta até ao final do campeonato para no final celebrarem o título nacional.



"São números apenas. Tal como eu já disse anteriormente, na última semana tínhamos 10 pontos de vantagem e estávamos melhor, como é óbvio. Se tivéssemos ganho contra o FC Porto poderíamos ter aumentado ainda mais a distância para eles, mas agora estamos numa situação diferente. O que nos resta é aceitar, olhar para a frente, preparar a equipa e mostrar uma boa reação. É isso que temos que fazer. É isso que os campeões têm de fazer. Temos de mostrar uma atitude de campeões, que somos capazes de gerir esta sequência de derrotas e sermos campeões no final da temporada porque o merecemos", vincou o técnico alemão, na conferência de imprensa.