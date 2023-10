Schmidt: «Teria sido mais fácil se tivéssemos sido eficazes nas grandes ocasiões que tivemos para marcar»

A carregar o vídeo ...

Apesar de assumir algum desperdício na frente de ataque, Roger Schmidt assumiu estar contente com o desempenho dos seus jogadores em Arouca. "Talvez eu tenha visto um jogo diferente do que viu. Na minha opinião, penso que demonstrámos um bom futebol num campo muito difícil para se jogar, dentro do que nos foi possível. Teria sido mais fácil se tivéssemos sido mais eficazes nas nossas grandes ocasiões para marcar na primeira parte, onde tivemos quatro ou cinco oportunidades, assim como na segunda parte. Temos de respeitar sobre o nosso adversário. Creio que foi claro que o Arouca tentou sempre tudo para ganhar o jogo, uma vez que caso tivessem ganho hoje já estariam apurados para a próxima fase. Eu respeito sempre o adversário e é por isso que eu sei que não é assim tão fácil jogar aqui em Arouca, à noite. Respeito isso e é por isso que eu estou contente com o desempenho dos meus jogadores", disse, em declarações na conferência de imprensa.