Schmidt: «Tínhamos duas opções para ganhar, mas não fomos capazes de colocar nenhuma em prática»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt reforçou a ideia de frustração pelo empate do Benfica diante do Casa Pia, um resultado que atribui à falta de eficácia da equipa que comanda. "Para ser sincero, muito frustrado, porque queríamos ganhar hoje depois de terça-feira. E queríamos também deixar uma boa performance. Acho que começámos bem o jogo, jogámos bom futebol. Sabíamos que diante do Casa Pia não seria fácil criar oportunidades claras, porque eles são bons a defender à volta e dentro da área. Mesmo assim, acho que fomos capazes de colocá-los sob pressão e marcámos o primeiro golo. Tínhamos duas opções para ganhar o jogo: a primeira era marcar o segundo, terceiro e quarto golo e ganhar o jogo. Ou não cometer erros na defesa e ganhar 1-0. Eram essas opções. Infelizmente não fomos capazes de colocar nenhuma em prática. Acho que criámos oportunidades, mas não tivemos eficácia para marcar mais. E na defesa cometemos dois grandes erros - num deles o Trubin conseguiu impedir o golo de penálti. Mas no segundo foi golo. A equipa tentou tudo até final para marcar o segundo golo... Temos de aceitar que hoje só conseguimos um empate e é muito frustrante", disse o alemão.