Schmidt: «Tive de convencer a minha mulher para ser treinador. Talvez agora ela esteja contente...»

Questionado se tinha sido a mulher a empurrá-lo para a carreira de treinador, Roger Schmidt negou e afirmou ter sido ele a convencer a companheira antes de dar um novo rumo à carreira. Em declarações na conferência de imprensa após a goleada (5-1) ao Club Brugge, que confirmou o apuramento do Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador das águias sublinhou ainda a importância do triunfo para os adeptos benfiquistas.



"Não (risos). A primeira questão era...? É claro que estou contente porque sou o treinador da minha equipa, por isso é um grande dia para todos nós. A Liga dos Campeões é a competição mais importante no futebol. Se queres pertencer a isto, tens de manter-te nela o maior tempo possível. Estamos entre as 8 melhores equipas desta competição, é um grande feito para o Benfica e para os meus jogadores, para muitos deles esta é a primeira vez que chegam a esta fase. Essa a minha primeira resposta. Quanto à outra pergunta, eu já era engenheiro, por isso não estava nos meus planos tornar-me treinador. Mas não foi como disse, não foi ela que me incentivou a ser treinador, foi mais o contrário. Tive de ser eu a convencê-la de que seria treinador e penso que hoje em dia ela compreende. Talvez agora esteja contente por ser treinador. Foi um bom dia para todos nós, para a nossa família do futebol. Mas mais importante que isso é que todos os benfiquistas estejam felizes esta noite", disse.