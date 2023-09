Schmidt: «Tivemos tantas chances para decidir o jogo antes»

A carregar o vídeo ...

Apesar da vitória pela margem mínima em Vizela, Roger Schmidt mostrou-se satisfeito pelo triunfo e, acima de tudo, pela forma como as águias se apresentaram.



"Jogámos um bom jogo, podíamos ter tornado as coisas mais fáceis. Tivemos tantas chances para decidir o jogo antes. O 2-0 é sempre um resultado difícil de resolver, porque se o adversário consegue marcar, como hoje, torna-se difícil. Depois disso tivemos boas chances para marcar o terceiro e quarto golo, mas não o fizemos e tivemos de lutar até ao final. Porque é sempre difícil jogar aqui. Temos de respeitar o oponente, mas acho que a vitória é justa. Estou feliz pela performance da equipa, fomos bons com a bola, criativos, fortes na pressão, organizados. No final podíamos ter tornado as coisas mais fáceis, mas estou feliz pelo jogo", disse o técnico.