Schmidt: «Três defesas-centrais? Não foi o motivo pelo qual perdemos o jogo de hoje»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt diz que o facto de ter lançado novamente uma linha defensiva com três defesas-centrais (António Silva, Otamendi e Morato) não foi o motivo pelo qual o Benfica perdeu (3-1) na noite desta quarta-feira frente à Real Sociedad. "Não, penso que a nossa abordagem tática não foi o motivo pelo qual perdemos o jogo de hoje. Correu bem nos dois últimos jogos, mas claro que hoje tivemos pela frente um adversário diferente, com outra qualidade individual, foi por isso que mudei antes dos 45 minutos. O Florentino tinha um cartão amarelo e precisávamos do João no meio-campo. Mas para mim não foi uma questão tática, mas sim o facto de não estarmos preparados e a grande diferença entre nós e eles nas coisas mais básicas do futebol", vincou o técnico das águias, na conferência de imprensa realizada no Anoeta.