Schmidt: «Vimos a qualidade do nosso adversário. Vamos ter de fazer mais uma grande exibição na Luz»

Roger Schmidt mostrou-se satisfeito com o triunfo () do Benfica em Bruges na primeira mão dos 'oitavos' da Champions. Contudo, em declarações na conferência de imprensa no final da partida na Bélgica, subinhou a qualidade do adversário e a necessidade de os seus jogadores realizarem mais uma grande exibição no confronto entre as duas formações no Estádio da Luz, para o jogo decisivo."É um bom primeiro passo. É sempre difícil jogar uma fase a eliminar fora de casa. O Club Brugge é uma equipa muito boa, acho que conseguimos ver isso, especialmente no início do jogo. Entraram com muita energia, muita motivação, muita velocidade. Tivemos algumas dificuldades no início, mas creio que conseguimos vencer, durante esse período, duelos muito importante e pudemos mostrar que também sabemos defender bem. Depois dos primeiros 20 minutos creio que estivemos melhores, encontrámos o nosso ritmo, conseguimos criar os nossos momentos, atacar com mais profundidade, criámos muitas oportunidades na primeira parte em que poderíamos ter marcado. Depois, na segunda parte continuamos nesse ritmo, a pressionar o adversário e mostrámos um bom futebol. Tivemos o penálti e mostrámos que conseguimos controlar o jogo, manter o nosso adversário longe da nossa baliza. Tivemos mais oportunidades para marcar, mas com o segundo golo o jogo ficou decidido. Mas vamos apenas a meio do caminho. Vimos a qualidade do nosso adversário e vamos ter de fazer mais uma grande exibição dentro de duas semanas no Estádio da Luz", disse.