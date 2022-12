Schmidt: «Vou ficar pelo menos no próximo ano e meio, talvez fique mais tempo mas não há pressão»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt cumpre a primeira temporada no comando técnico do Benfica, clube que está satisfeito com o trabalho do treinador e pretende trabalhar já na sua renovação de contrato - como Record revelou na edição desta quinta-feira. Em declarações na conferência de imprensa hoje realizada, o treinador alemão do Benfica assumiu sentir-se "feliz" na Luz, assegurando que irá continuar no comando da equipa até ao final do seu contrato (2024), senão por mais tempo.