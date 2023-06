A carregar o vídeo ...

O mundo não pára e Cristiano Ronaldo... também não! O craque cumpriu no sábado a 199ª internacionalização por Portugal na vitória (3-0) sobre a Bósnia e pode amanhã somar a 200ª no encontro com a Islândia, marcado para Reiquejavique. Scolari promoveu estreia de CR7 e orientou o avançado entre 2003 e 2008. Agora deixa uma mensagem ao capitão da Seleção Nacional através do nosso jornal.