No dia em que se assinalam 20 anos do dia em que Cristiano Ronaldo foi lançado pela primeira vez na Seleção Nacional, pela mão de Luiz Felipe Scolari, o técnico brasileiro, agora ao leme do Atlético Mineiro, não deixou passar a data e, num vídeo enviado à imprensa portuguesa, lembrou esse momento e deixou uma mensagem ao próprio avançado.