Luiz Felipe Scolari, treinador do Atlético-MG, criticou a forma como Hulk é punido disciplinarmente nos jogos do Brasileirão. O avançado viu um cartão amarelo no empate de ontem em casa (2-2), diante do América-MG, e o técnico diz que "a ordem é lá de dentro", dando a entender que os árbitros têm indicações para castigar o jogador. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)