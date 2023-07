A carregar o vídeo ...

O Atlético-MG perdeu com o Grémio, por 1-0, em mais uma jornada do Brasileirão, e o treinador Luiz Felipe Scolari mostrou-se muito desiludido, considerando que o árbitro teve influência no resultado. O 'galo' marcou um golo, que foi anulado. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)