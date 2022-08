A carregar o vídeo ...

O sueco Jesper Hellström protagonizou um dos momentos mais insólitos até ao momento nos Europeus de Munique, quando numa das suas tentativas no concurso do triplo salto fez aquilo que pode ver acima. Os saltos intermédios não correram bem e, para pelo menos dar espectáculo, o nórdico atirou-se... de lado! No final, refira-se, Hellström seria 10.º, com 16.23 como melhor marca.