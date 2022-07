Se Darwin não percebe, Thiago está lá para traduzir: já se fala num 'bromance' no Liverpool

A carregar o vídeo ...

Darwin Núñez desde que chegou ao Liverpool disse que uma das suas grandes dificuldades seria compreender o inglês. Desde então, Thiago Alcântara tem-se encarregado de ser uma espécie de tradutor particular do avançado uruguaio, como foi possível ver durante as primeiras sessões de treino do Liverpool na digressão à Tailândia.



Ontem [domingo], no primeiro treino com a camisola dos reds, Darwin sentiu um desconforto no pé esquerdo e precisou de explicar o que sentia à equipa médica do clube. Enquanto tentava comunicar como sabia, o hispano-brasileiro aproximou-se, sentou-se junto do uruguaio e tratou de traduzir tudo o que dizia. Já hoje [segunda-feira], enquanto Klopp falava ao grupo no relvado, Thiago Alcântara voltou a aproximar-se do jovem jogador, acabando por traduzir-lhe as indicações do técnico alemão. Esta é, segundo é possível ler em várias reações nas redes sociais, um 'bromance' que está a fazer as delícias dos adeptos do Liverpool.