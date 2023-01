Se é assim num treino... Cristiano Ronaldo marca e adeptos soltam o "siiiiuuuu"

A carregar o vídeo ...

O relvado do Mrsool Park tinha duas dezenas de jogadores do relvado, mais uns quantos elementos da equipa técnica, mas os holofotes esta noite estiveram todos centrados numa só pessoa: Cristiano Ronaldo. O avançado português, a viver o seu primeiro dia no Al Nassr, juntou-se aos colegas no treino e a cada vez que tocava na bola provocava gritos das bancadas. E quando marcou, claro está, saiu um "siiuuuuu".