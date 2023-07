«Se Gonçalo Ramos sair, o Benfica vai fazer um investimento forte num jogador que seja do agrado de Schmidt»

A carregar o vídeo ...

O futuro de Gonçalo Ramos é incerto e, mesmo que não o queira perder, Roger Schmidt já definiu aquele que é, para si, o substituto ideal: Santiago Giménez. O avançado do Feyenoord é o sonho do treinador alemão e já está referenciado há algum tempo, tal como Record noticiou em março deste ano. Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, abordou o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.