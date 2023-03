«Se Hitler não chegou a Portugal, Putin também não chega»: Yanina e os filhos escolheram Vila do Conde como porto seguro

A carregar o vídeo ...

Yanina, uma jovem mãe ucraniana, de 30 anos, com dois filhos, Dzavad e Santa, viajou de Kiev até Vila do Conde. "Porquê Portugal? Porque é muito longe da Ucrânia. Se Hitler não chegou a Portugal, Putin também não chega aqui", diz Yanina que conta os primeiros dias em que se apercebeu da dimensão da guerra e veio sem nada. Uma família portuguesa acolheu-a e ajudou-a em tudo. A Câmara Municipal de Vila do Conde também a ajudou e colocou-a em contacto com o Rio Ave para receber o seu filho mais velho, que adora futebol e queria continuar a jogar: o pequeno de 9 anos já está na escolinha do Rio Ave. Yanina conta agora um pouco da sua história... [Vídeo: Rio Ave]