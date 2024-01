«Se lhes desejasse sorte seria mentira...»: Klopp e a perda de Salah e Endo para as seleções

A carregar o vídeo ...

Mohamed Salah (Egito) e Wataru Endo (Japão) são ausências confirmadas no plantel do Liverpool para os próximos dias já que estarão a representar as respetivas seleções na CAN e na Taça Asiática. Jürgen Klopp foi questionado sobre o que disse a ambos os jogadores e o técnico alemão acabou por brincar com a situação, dando uma resposta hilariante: "Disse-lhes que, se lhes desejasse boa sorte, seria mentira. Ficaria muito feliz se fossem eliminados na fase de grupos" (Vídeo: Sky Sports/X).