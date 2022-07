A carregar o vídeo ...

Danny Murphy, ex-internacional inglês que fez quase 170 jogos pelo Liverpool, comentou esta segunda-feira a possibilidade de Christian Eriksen poder ser inclúindo no meio-campo titular do Manchester United, juntamente com Bruno Fernandes. Na opinião da antiga figura dos reds, o internacional dinamarquês não está no mesmo nível que o luso, sublinhando que será muito difícil o Manchester United manter-se competitivo num meio-campo com os dois jogadores lado a lado.



"Se pensam que vão ser competitivos com Eriksen e Bruno Fernandes num meio-campo a três, em termos atléticos e defensivos, esqueçam, não têm quaisquer hipóteses. Eles vão rodar alguns jogos, porque não se tem sempre o mesmo '11' durante uma temporada inteira e ainda para mais esta época vamos ter outra vez cinco substituições. Há pessoas que até podem preferir os números de Eriksen aos de Bruno Fernandes, mas os números dele não sugerem que esteja ao nível do Bruno Fernandes", atirou, em declarações ao 'talkSPORT'.