«Seis árbitros e nenhum capaz de decidir bem... inacreditável»: Roger Schmidt saiu irritado da flash interview

O PSV Eindhoven empatou (2-2) no terreno do Feyenoord, atrasando-se na luta pelo título quando faltam duas jornadas para acabar o campeonato holandês - ficou a 4 pontos do líder Ajax. Roger Schmidt criticou duramente o árbitro e o papel do VAR no lance que deu o penálti da igualdade aos anfitriões, já nos descontos. Ao ponto de, na flash interview, ter saído de forma abrupta após vincar que era "inacreditável" que seis árbitros tivessem tomado aquela decisão.