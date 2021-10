Tudo empatado em Guimarães. O Benfica dispôs de dois golos de vantagem mas o V. Guimarães reagiu bem no segundo tempo e chegou ao empate (3-3), com um golo de Bruno Duarte. Assim, os vimaranenses somam quatro pontos, o Benfica um e o Sp. Covilhã zero. Para os encarnados passarem à final-four da prova, a equipa de Jorge Jesus precisa de vencer o Sp. Covilhã por mais de dois golos, na Luz.