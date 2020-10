Seleção argentina recorre a oxigénio logo à chegada a La Paz

A carregar o vídeo ...

Jogar em altitude nunca é fácil, especialmente quando se trata de La Paz, a capital da Bolívia que está para lá dos 3500 metros. Por isso, na hora de viajar àquele país para o jogo com a seleção da casa, os jogadores argentinos decidiram precaver-se e à chegada já levavam consigo 'bombas' de oxigénio. Neste vídeo, partilhado por Otamendi, pode ver-se Papu Gómez e Lucas Ocampos com as respetivas 'bombas', que certamente poderão dar uma ajuda extra a suportar as difíceis condições.