Seleção iraniana protesta de forma silenciosa: jogadores cantaram o hino com camisola tapada

Os jogadores iranianos estão impedidos de comentar as incidências políticas no país, com os protestos a continuarem a decorrer naquele território asiático. Mas nem assim os futebolistas, no qual se inclui o portista Mehdi Taremi, deixaram de protestar... silenciosamente. Vários meios de comunicação aludem ao facto de o hino nacional ter sido cantado antes do encontro com o Senegal com a camisola de jogo tapada, algo que não será comum. Os 11 elementos iranianos equiparam um casaco preto antes de principiarem a partida e estiveram munidos dos mesmos enquanto entoaram o hino.