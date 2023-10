Seleção Nacional regressa aos treinos com o 'basquetebolista' Cristiano Ronaldo em destaque

A carregar o vídeo ...

Como já é natural, Cristiano Ronaldo foi um dos destaque do regresso da Seleção Nacional aos treinos na Cidade do Futebol. Contudo, não pelo que fez em campo mas sim... na quadra. Antes do início da sessão, é possível ver o capitão de Portugal a encestar de primeira uma bola de Basket, num vídeo que foi divulgado nas redes sociais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e que já conta com centenas de reações.