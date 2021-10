A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional deu esta terça-feira um passeio no Algarve, antes do jogo de logo à noite (19h45), com o Luxemburgo, e houve uma adepta que conseguiu a atenção de Cristiano Ronaldo. Ganhou um autógrafo e ainda tirou uma selfie com o capitão da equipa portuguesa. (Vídeo FPF)