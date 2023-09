Selecionador brasileiro manda 'farpa' a Jorge Jesus: «Tinha gente que não sabia o que o Neymar vinha fazer à seleção...»

A carregar o vídeo ...

Fernando Diniz, selecionador do Brasil, foi convidado a comentar a grande exibição de Neymar Jr. na goleada (5-1) da canarinha sobre a Bolívia, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2026, em que o avançado bisou e aproveitou para ultrapassar Pelé e tornar-se o melhor marcador da história da seleção. Em resposta aos jornalistas, o técnico não esqueceu as polémicas declarações de Jorge Jesus quando soube que o avançado do Al Hilal tinha sido convocado para a seleção. "Tinha gente que não sabia o que o Neymar vinha fazer aqui. Veio para isto: marcar dois golos, divertir-se e quebrar recordes", atirou, na conferência de imprensa. [Vídeo: GloboEsporte]