A carregar o vídeo ...

Luis de la Fuente causou alguma estupefação na imprensa internacional com os seus votos no The Best, já que escolheu Julián Álvarez para melhor do Mundo, à frente de Jude Bellingham e Luka Modric. Esta sexta-feira, à margem da conferência de imprensa de anúncio da sua convocatória para a seleção espanhola, o técnico justificou-se e provocou risos na plateia.