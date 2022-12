A carregar o vídeo ...

Luis Enrique, o selecionador espanhol, deu esta manhã um passeio de bicicleta nas imediações do hotel e encontrou três espanhóis, também de bicicleta. "Vamos Espanha", atirou o técnico, poucas horas antes do jogo dos oitavos de final, com Marrocos. (Vídeo Twitter)