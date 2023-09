Sem Messi foi Busquets quem brilhou: espanhol fez assistência genial na vitória do Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Mesmo sem Lionel Messi, que está ao serviço da seleção argentina, o Inter Miami voltou a vencer na MLS e, desta feita, quem brilhou foi Sergio Busquets. No duelo com o Sporting Kansas City, o internacional espanhol aproveitou da melhor forma os protestos do adversário Andreu Fontàs junto do árbitro e 'inventou' uma assistência para o golo de Facundo Farías, que fez o 3-1 a favor da equipa de Miami que acabaria por vencer por 3-2. [Vídeo: Twitter Major League Soccer]