A dançar como 'loucos', sem t-shirt ou distanciamento social: assim foi a festa de Novak Djokovic, Alexander Zverev e outras celebridades do ténis após participarem na primeira etapa do Adria Tour, em Belgrado. Para delírio dos fãs (que rapidamente colocaram as imagens a circular as imagens nas redes sociais!), os tenistas não se pouparam nos festejos [Vídeo Twitter]