Jorge Jesus: «O Pep não deve ser burro. Se quer o Rúben Dias e deixa vir para cá o Otamendi...»

Rúben Dias está de saída do Benfica, transferência que deixa vagas por preencher na defesa das águias. Rúben Semedo e Otamendi - este último está incluído no negócio da transferência do central português - são as alternativas para reforçar o setor defensivo. Questionado sobre qual faz mais o seu agrado, Jorge Jesus atirou sem rodeios: "Entre os dois, quero o Rúben", disse.