Sempre com um sorriso na cara: Haaland surpreende criança, distribui autógrafos e ainda posa para fotografia

A carregar o vídeo ...

Haaland protagonizou esta segunda-feira um momento de ternura na companhia de uma criança. O avançado, principal estrela da seleção norueguesa, foi surpreendido antes de entrar no autocarro por um grupo de adeptos, todos jovens, e apesar de a equipa estar a deslocar-se para o interior do veículo Haaland arranjou tempo para sentar-se, conversar com as crianças, distribuir alguns autógrafos e ainda posar para fotografias.