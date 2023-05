A carregar o vídeo ...

O Kauno Zalgiris apurou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça da Lituânia, ao vencer por 3-0 na receção ao Zalgiri, numa partida que contou com um dos lances mais caricatos do ano. Foi no momento do 3-0, creditado como autogolo a Stipe Vucur, muito por culpa do guarda-redes Tomislav Duka. Ora veja!