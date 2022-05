Sentado no relvado a olhar para as bancadas: Bellerín emocionado na despedida do Betis

A carregar o vídeo ...

Héctor Bellerín despediu-se este domingo do Betis. O lateral, que passou a temporada em Espanha emprestado pelo Arsenal, vai regressar a Inglaterra e realizou ontem o último jogo pelo clube do coração, no triunfo caseiro frente ao Granada (2-0). Após o apito final e já com a maioria das bancadas vazias, o espanhol sentou-se no relvado, descalçou as chuteiras e passou largos segundos a olhar em redor, até ser consolado pelos restantes colegas. (Vídeo: Betis)