'Sequestrou' Piqué e conseguiu o que queria: Neymar vai ter uma equipa na Kings League

Neymar vai ter uma equipa na próxima edição da Kings League, criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, que vai decorrer no Brasil. O anúncio foi feito este domingo, num vídeo onde foi simulado o sequestro do antigo central a mando do seu ex-companheiro de equipa no Barcelona. Em troca da liberdade de Piqué, Neymar exigia ter uma equipa na próxima edição do evento, que contará também com uma formação presidida pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. E conseguiu... [Vídeo: Twitter Kings League InfoJobs]