Será a expulsão mais rápida da história? Jogador da Jordânia viu o vermelho aos... 5 segundos!

O avançado jordano Baker Kamal Kalbouneh terá provavelmente entrado esta quinta-feira para história do futebol, com aquela que poderá muito bem ser a expulsão mais rápida da história. Diante do Tajiquistão, em jogo do torneio asiático de Sub-20, o 9 da Jordânia entrou com um golpe de karaté num oponente logo no começo e o árbitro não teve outro remédio que não mostrar-lhe logo o vermelho. Em rigor, o cartão foi apenas exibido aos 10 segundos, mas a falta que provocou a sanção sucedeu cinco segundos antes.



Apesar de ter jogado o encontro todo com menos um, a Jordânia viria a ganhar por 2-0.