Será este o autogolo mais estranho do ano?

A partida desta madrugada entre Washington Spirit e Portland Thorns, do campeonato feminino norte-americano de futebol, ficou marcada por um dos mais insólitos autogolos do ano. A autora do momento foi a guarda-redes Bella Bixby, da equipa visitante, que na sequência de um canto simplesmente parece ter... bloqueado. Na altura o marcador ficou em 1-0 para as da casa, mas menos para a guardião que a sua equipa conseguiu dar a volta e venceu (com o golo da vitória a surgir aos 90'+2). Mas uma coisa é certa: ninguém tira a Bixby o título de ter sido protagonista de um dos autogolos mais estranhos do ano.