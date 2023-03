Será este o penálti mais ridículo de sempre? O que lhe passou pela cabeça?

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Independiente e Colón, da primeira divisão argentina, ficou marcado por um lance que entra para o top dos mais insólitos do ano. O protagonista é Paolo Goltz, num daqueles momentos em que todos se questionarão 'o que lhe passou pela cabeça?'. No final, o erro inacreditável do defesa do Colón saiu caro à sua equipa, que sofreu o 2-1 que completou a reviravolta neste duelo da jornada 8 do campeonato. Menos mal que, em cima do apito final, Ramon Ábila marcou e fixou o 2-2 final.